Polizei sucht nach Unfall Motorradfahrer

Die Polizei sucht einen bislang unbekannter Motorradfahrer, der am Samstag gegen 19.10 Uhr auf der K 8007 von Beutelsau kommend in Richtung Allewinden gefahren ist. In einer Linkskurve zwischen Praßberger Mühle und Allewinder Steige geriet er laut Polizeibericht auf die Gegenfahrbahn und berührte mit seinem linken Ellbogen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Opel Corsa. Der Außenspiegel prallte in der Folge derart stark gegen die Fahrertüre, dass dort eine großflächige Eindellung entstand. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Der Motorradfahrer setzte nach dem Vorfall seine Fahrt fort und überholte hierbei noch zwei weitere Motorräder. Er wird folgendermaßen beschrieben: Bekleidet mit schwarzem Lederkombi und schwarzem Helm. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier in Wangen, Telefon 07522 / 9840.