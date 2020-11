Polizei sucht Hinweise zu Einbrecher

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einem Einbruch in der Ebnetstraße weitere Zeugen.

Der Einbruch hat sich laut Polizeibericht bereits am Sonntag, 15. November, gegen 15.30 Uhr ereignet. Ein bis dato noch unbekannter Mann hatte sich Zutritt zu einer Wohnung in der Ebnetstraße in Wangen verschafft. Als die Wohnungsinhaberin ihn entdeckte, fragt der Mann nach Geld. Aufgrund der lauten Hilferufe der 27-Jährigen verließ er aber unverrichteter Dinge die Wohnung.

Der Einbrecher wird von der Wohnungsinhaberin als zirka 60-jähriger, deutschsprechender Mann beschrieben, zirka 1,70 Meter groß und mit grauen kurzen Haaren. Zur Tatzeit trug er eine rote Daunenjacke und dunkle Hosen.

Das Polizeirevier Wangen bittet nun weitere Zeugen, die gleiche Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, sich beim Polizeirevier in Wangen unter Telefon 07522 984-0 zu melden.