Ein abgeschlossenes Fahrrad wurde am Mittwoch zwischen 7.30 und 14.30 Uhr in der Braungasse gestohlen. Der Täter brach das an dem blau-weißen Rad der Marke Haibike angebrachte Ringschloss auf, welches das Fahrrad an einem Blumenkasten sicherte. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Diebstahls.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 erbeten.