Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer auf A 96 bei Wangen

Einen deutlich betrunkenen Radfahrer hat eine Polizeistreife am frühen Donnerstagmorgen auf der A 96 bei Wangen gestoppt. Laut Polizei war der 23-Jährige gegen 1.30 Uhr auf dem Pannenstreifen in Richtung Memmingen unterwegs, als ihn die Polisten kurz vor dem Rastplatz Humbrechts anhielten. Der Mann roch deutlich nach Alkohol, ein Atemtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Als die Polizisten dem 23-Jährigen die Weiterfahrt untersagten und ihn mit zu einer Blutentnahme nehmen wollte, geriet dieser darüber so in Rage, dass er seinen Personalausweis zerbrach. Auf den junge Mann kommt nun eine Strafanzeige zu.