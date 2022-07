Polizei löst Treffen im Wald auf

Ein Treffen von Heranwachsenden zwischen 17 und 19 hat die Polizei am frühen Donnerstag in einem Waldstück am Trimm-Dich-Pfad „Kühler Brunnen“ aufgelöst.

Die Gruppe, die aus rund 20 Personen bestand, feierte laut Polizei mit lauter Musik und Lagerfeuer im Wald. Da das Feuer trotz der derzeit anhaltenden starken Trockenheit nicht gegen das Herbeiführen eines Waldbrandes geschützt war und die Gruppe zudem Lärm und Unrat verursachte, erklärten die Polizisten das Treffen für beendet.

Die Beamten löschten das Feuer und forderten die Gruppe, von der schon ein Teil beim Erkennen der Polizei geflohen war, auf, ihren Müll aufzuräumen. Dem kam die jungen Feiernden widerwillig nach. Eine Anzeige gegen die Beteiligten wird derzeit geprüft.