Polizei löst Party nach Beleidigungen auf

Einen Platzverweis erteilte eine Zivilstreife des Polizeireviers laut Pressebericht einer Gruppe von Jugendlichen, die am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr am Ufer der Argen in der Nähe der Realschule laut Musik hörte, Alkohol konsumierte und rauchte. Als sich die Beamten den etwa 20 Personen näherten, wurden sie bereits mit lauten „A.C.A.B.-Rufen“ beschimpft. „A.C.A.B“ ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck „All Cops are Bastards“, zu deutsch „alle Polizisten sind Bastarde“. Während etwa ein Dutzend Reißaus genommen hätten, konnten die Polizisten die verbliebenen 10 Jugendlichen überprüfen. Bevor die Beamten diesen einen Platzverweis erteilten, ließen sie die Jugendlichen noch den vermüllten Platz aufräumen.