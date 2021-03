Polizei löst illegale Geburtstagsparty auf

Eine wegen der geltenden Corona-Bestimmungen illegale Geburtstagsparty hat die Polizei am Samstagabend aufgelöst. An der Feier in der Asylbewerberunterkunft in der Zeppelinstraße hatten laut Mitteilung 30 bis 35 Menschen teilgenommen.

Die aus Afrika stammenden Asylbewerber trugen demnach weder Masken noch hielten sie sich an Mindestabstände. Beim Eintreffen der Polizei gegen 18 Uhr flüchteten sie aus dem Container und verteilten sich auf dem Gelände. Die zum Teil erheblich alkoholisierten Männer verhielten sich gegenüber den Polizeikräften aggressiv und provozierend.

Es waren laut Bericht nicht nur Personen aus der Unterkunft, sondern auch aus anderen Gemeinden anwesend. Die Polizisten sprachen Platzverweise aus, und in einem Fall wird jetzt wegen Hausfriedensbruch ermittelt.