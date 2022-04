Polizei klärt Unfallflucht

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei Wangen den Verantwortlichen einer Verkehrsunfallflucht schnell ermitteln konnte. Er hatte mit seinem Auto am Montag kurz nach 9 Uhr in der Simoniusstraße nach Mitteilung der Polizei einen VW angefahren hat, Der 32-jährige flüchtige Lenker des Mercedes Sprinter streifte den Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Nachdem er kurz angehalten hatte, fuhr er weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Zeuge, der den Vorfall beobachten konnte, merkte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Der Schaden, der an den Fahrzeugen durch die Kollision entstanden ist, wird auf jeweils etwa 500 Euro geschätzt, so die Polizei.