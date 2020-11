Polizei klärt Sachbeschädigung

Ein geparkter VW Polo ist am MIttwoch in der Franz-Walchner-Straße in Wangen durch einen Böller beschädigt worden. Hierbei war Sachschaden von etwa 2000 Euro entstanden. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben einen 45-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser war der Ansicht, dass der VW Polo verkehrsbehindernd abgestellt worden war und wollte dem Autofahrer einen Denkzettel verpassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.