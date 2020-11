Polizei informiert über Wohnungseinbrüche

Die Polizei bietet am Toom Baumarkt Wangen, Haidösch 6, am Dienstag, 1. Dezember, von 10 bis 16 Uhr bei einem Informationsstand Beratungen rund um das Thema „Einbruchsschutz in den eigenen vier Wänden“ an. Laut Ankündigung stehen Beamte der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen als Ansprechpartner kostenlos zur Verfügung. Bei dem Termin werden auch weitere Fragen zur polizeilichen Kriminalprävention beantwortet.

Gerade die sogenannte dunkle Jahreszeit im Winterhalbjahr bedeute Hochkonjunktur für Einbrecher. Sie nutzen die früher einsetzende Dämmerung als Schutz vor Entdeckung aus. Deshalb hatte die Polizei Baden-Württemberg vom 26. Oktober bis zum 8. November landesweite Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchkriminalität organisiert. Diese sollen in den kommenden Wochen punktuell fortgesetzt werden.

Das konzentrierte Vorgehen mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen aus intensiven Ermittlungen, gezielter Streifentätigkeit, aber auch Personen- und Fahrzeugkontrollen hatte laut Polizei zur Folge, dass es während der beiden Kontrollwochen in den Landkreisen Sigmaringen und Bodenseekreis zu keinem einzigen Wohnungseinbruch gekommen war. Im Landkreis Ravensburg wurden zwar vier Einbruchsdelikte verzeichnet, darunter seien jedoch keine Wohnungseinbrüche.

„Dieses erfreuliche Ergebnis ist, neben den intensiven Ermittlungen der Fachinspektion bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen, in den zurückliegenden Monaten auch auf die deutlich verstärkte polizeiliche Wahrnehmbarkeit in Wohngebieten zurückzuführen. Als sehr wertvoll erweist sich hier auch die Kooperation mit den Wasserschutzpolizeistationen Friedrichshafen und Überlingen. Diese haben das Polizeipräsidium Ravensburg mit Präsenzstreifen unterstützt und durch gezielte Streifentätigkeit auf potentielle Täter eine abschreckende Wirkung entfaltet“, resümiert der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer.

Wer den Termin am 1. Dezember in Wangen nicht wahrnehmen kann, kann einen Beratungstermin mit den Spezialisten der Einbruchsprävention vereinbaren. Die Beamten kommen nach Hause und geben, kostenfrei und neutral, zielgerichtete Tipps und Informationen, wie man das Eigenheim noch sicherer machen kann. Beim Polizeipräsidium Ravensburg sind die polizeilichen Fachberater der Landkreise unter der Telefonnummer 0751 / 8031048 oder per E-Mail an ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de erreichbar.