Polizei in Wangen sucht Zeugen zu Nötigung

Das Polizeirevier Wangen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits an Heiligabend gegen 11.50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße ereignet hat. Eine 35-Jährige fuhr laut Polizeibericht mit ihrer weißen Mercedes A-Klasse stadteinwärts. Gleich mehrmals bremste sie ihr Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund bis zum Stillstand ab, weshalb auch der hinterherfahrende Lenker eines blauen Dacia Dokker jedes Mal zum Anhalten gezwungen wurde. Aufgrund von Gegenverkehr war es dem Mann zunächst nicht möglich, die A-Klasse zu überholen. Bei einem weiteren Bremsmanöver durch die Frau gelang es ihm schließlich, an dem Mercedes vorbeizufahren. Hierbei streifte der Dacia-Fahrer jedoch den Mercedes am Heck.

Zeugen, hier insbesondere Personen, die zur Fahrweise der Frau Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 9840 zu melden.