Ein Sattelzugfahrer hat am Dienstag kurz nach 12 Uhr in der Eichenbergstraße in Wangen einen geparkten Renault gestreift und einen Schaden in Höhe von rund 1200 Euro verursacht. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher laut Polizei weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Polizisten konnten daraufhin die Spedition des Unfallverursachers ermitteln. Dieser wird nun wegen Unfallflucht angezeigt.