Polizei findet tote Pythonschlangen am Blausee

Unbekannte haben nach derzeitigem Ermittlungsstand einen Brand in der Stadthalle Biberach gelegt. Die Kriminalpolizei sucht nun mit Hochdruck nach den Tätern, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte. Der Schaden geht in die Tausende, verletzt wurde niemand.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Stadthalle Biberach ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 4 Uhr löste die Brandmeldeanlage aus, wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte.