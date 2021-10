Ein am Straßenrand im August-Lämmle-Weg geparkter Opel Meriva ist am Sonntag von einem unbekannten Fahrzeuglenker so schwer beschädigt worden, dass ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden ist. Der Verursacher, der vermutlich einen weißen Pkw fuhr, suchte dem Polizeibericht zufolge das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.