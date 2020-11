Polizei erwischt Autofahrer in Wangen unter Drogeneinfluss

Vermutlich unter Drogeneinwirkung ist ein 18-jähriger Autofahrer gestanden, der von einer Streifenwagenbesatzung am Mittwochmittag in der Wangener Poststraße kontrolliert wurde. Laut Polizeibericht stellten die Beamten bei dem Mann betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest verlief positiv auf Opiate, weswegen bei dem 18-Jährigen eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf den jungen Mann kommen nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu.