Polizei ermittelt zu einem beschädigten Auto

Noch nicht abschließend geklärt ist ein Vorfall, der das Polizeirevier Wangen in der Nacht zu Samstag im Stadtgebiet beschäftigt hat. Laut Pressemitteilung begann dieser mit Anrufe gegen 0.45 Uhr.

Mehrere Personen teilten der Polizei mit, dass in der Karl-Sauermann-Straße ein Auto mit nicht angemessener Geschwindigkeit gefahren werde und am Straßenrand gegen ein Hindernis gestoßen sei. Gleichwohl habe das Auto die Fahrt fortgesetzt. Die Polizisten, die der Sache nachgingen, fanden in der Max-Fischer-Straße einen auf der Straße abgestellten Renault, der Unfallbeschädigungen aufwies.

Die weiteren Ermittlungen führten zu vier jungen Männern im Alter von 17 bis 20 Jahren, von denen keiner der verantwortliche Fahrer gewesen sein wollte. Nachdem alle vier Verdächtigen angetrunken waren, wurde jedem von ihnen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zur Klärung dauern an, wie die Polizei abschließend mitteilt.