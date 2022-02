Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Unfallflucht, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Richthofenstraße in Wangen einen geparkten Skoda Kodiaq angefahren hat. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Unfallverursacher streifte den Skoda am Heck und suchte im Anschluss das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug, das ersten Erkenntnissen zufolge türkis sein dürfte, werden unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 entgegengenommen.