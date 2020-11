Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen 64-Jährigen ermitteln können, der am 15. November gegen 15.30 Uhr plötzlich in einer Wohnung in der Wangener Ebnetstraße aufgetaucht war und die Bewohnerin um Bargeld gebeten hatte (die SZ berichtete). Der Mann war polizeilich bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten und konnte aufgrund der guten Personenbeschreibung der Tat überführt werden.