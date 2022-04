Polizei ermittelt nach gefährlicher Fahrweise bei Niederwangen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein Autofahrer rechnen, der am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet hat.

Der Mann überfuhr laut Polizeibericht mit seinem roten Nissan Juke zunächst die Stoppstelle an der Kreuzung der Landesstraßen 333 und 320 bei Niederwangen und bog nach links in Richtung Wangen ab. Eine 33-jährige Autofahrerin, die vorfahrtsberechtigt gewesen wäre, konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Im Anschluss bremste der Mann seinen Wagen abrupt ab, was beinahe erneut zu einer Kollision geführt hätte. Mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer mussten durch das Verhalten des Nissan-Fahrers stark abbremsen.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem Verkehrsrowdy, so die Polizei, in deren Verlauf der Tatverdächtige gegen den Wagen der 33-Jährigen schlug und sich vor ihr Auto stellte, sodass diese nicht weiterfahren konnte. Schließlich fuhr der Mann mit seinem Nissan weg und konnte von einer alarmierten Polizeistreife anhand des Kennzeichens ermittelt werden.