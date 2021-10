Radarfalle am Herfatzer Tunnel: Polizei erfasst etliche Temposünder auf der A 96

Ein Blitzer des Verkehrsdienstes Kißlegg hat im Zeitraum vom 30. September bis 11. Oktober auf der A 96 in Höhe des Herfatzer Tunnels tausende Male zugeschlagen.

Laut Polizei waren in diesem Zeitraum rund 10 000 Fahrer zu schnell unterwegs. Der semistationäre Messanhänger des Verkehrsdienstes Kißlegg verzeichnete in dem auf 100 km/h (Pkw) und 80 km/h (Lkw) reduzierten Bereich Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 250 km/h. 201 Autofahrer müssen neben einem empfindlichen Bußgeld mit einem Fahrverbot rechnen. Insgesamt kontrollierte das Gerät in dem Zeitraum die Geschwindigkeit von über 200 000 Fahrzeugen.

Die Behörden kontrollieren regelmäßig den A 96-Abschnitt am Herfatzer Tunnel. Unter anderem im August 2020, als in wenigen Stunden 463 von insgesamt 2804 vorbeifahrenden Autos geblitzt wurden.