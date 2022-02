Polizei bittet um Hinweise zu Einbruch in Kassenhäuschen

Bislang unbekannte Täter hebelten am Mittwoch zwischen 8 und 13 Uhr das Fenster eines Kassenhäuschens des Eisstadions in der Straße "Burgelitz" auf und entwendeten eine Registrierkasse mit Wechselgeld sowie ein Sparschwein. Das Diebesgut wird auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag beziffert, teilt die Polizei mit. Noch während der Anzeigenaufnahme wurden die entwendeten Gegenstände ohne Inhalt in einem kleinen Bach zwischen Eisbahngelände und Freibad aufgefunden. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen unter Telefon 07522 / 98 40 um sachdienliche Hinweise.