Polizei bittet um Hinweise bei Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Samstag zwischen 10.30 und 16.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Burgelitzstraße einen geparkten Peugeot angefahren. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4 000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter 07522 / 98 40 um sachdienliche Hinweise.