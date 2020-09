Politisches, Kulturelles und Überraschendes vereint

An der Interkulturellen Woche ab Samstag, 26. September, beteiligen sich auch in Wangen viele engagierte Einzelpersonen, Initiativen, Organisationen und Vereine. Zwölf unterschiedliche Veranstaltungsformate stehen nach Angaben der Stadt auf dem Plan, die Jung und Alt auf das Thema „Vielfalt vor Ort“ aufmerksam machen sollen. Das Programm reicht von Graffiti sprühen über Tontöpfe bemalen und Kräuterbüscheln sammeln bis hin zu Vorträgen, Workshops und einer Lesung.

Die Interkulturelle Woche dient der Begegnung und dem Austausch und hat zum Ziel, ein besseres gegenseitiges Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen zu entwickeln, um damit zum Abbau von Vorurteilen beitragen zu können. „Kultur ist allgegenwärtig, vielfältig und gestaltet die gesellschaftspolitische Teilhabe und individuelle Entfaltung“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Das soll nach dem Willen der Beteiligten auch in diesem Jahr trotz der Pandemie so sein.

In ganz Deutschland beteiligen sich mehr als 500 Städte und Gemeinden mit rund 5000 Veranstaltungen an der Interkulturellen Woche 2020. Organisiert werden die Veranstaltungen in Wangen in einer Kooperation mit zahlreichen Unterstützern, die einen Teil der Projekte erst ermöglichen. Dazu gehört auch das Bundesprogramm „Demokratie leben“.

Die Stadtbücherei im Kornhaus, die evangelische Kirchengemeinde Wangen, das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, der Jugendmigrationsdienst, das „Bündnis Landkreis Ravensburg Nazifrei“, die Literaturpädagogin Andrea Warthemann und die beiden Auszubildenden Alaa Eddin Khalil und Ayham Al Rizk übernehmen die inhaltliche Ausgestaltung der Veranstaltungsreihe. Die Federführung in der Organisation haben die Integrationsbeauftragte der Stadt Wangen, Anita Mutvar, das Jugendhaus Wangen, das Jugendzentrum Tonne sowie der Jugendgemeinderat.