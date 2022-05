Politik hautnah erleben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Abschlussschüler*innen der Gemeinschaftsschule Amtzell diskutierten mit der Bundestagsabgeordneten Heike Engelhardt, die im Rahmen des EU-Projekttages an Schulen die Jugendlichen zum Gespräch einlud. Gerade in politisch bewegten Zeiten ist es wichtig, Jugendlichen Gehör zu schenken, ihnen zuzuhören, ihre Ideen, Ängste und Interessen ernst zu nehmen. Der EU-Projekttag bietet hierzu Gelegenheit. Seit 2007 führt die Bundesregierung jährlich den EU-Projekttag an Schulen durch. Das Format verfolgt das Ziel, das für Deutschland so wichtige Thema Europa bei jungen Menschen präsenter zu machen. Im Mittelpunkt dieses Tages steht die Begegnung von Jugendlichen mit Menschen aus der Politik. Die SPD-Politikerin zeigte sich schülernah und kam mit ihnen gut ins Gespräch. Die Fragen der Jugendlichen waren vielfältig. Neben dem europäischen Gedanken wurde über die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, über Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, über das Recht auf Bildung und die momentane Situation in der Ukraine und die Beziehungen zu Russland diskutiert.