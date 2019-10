Pkw brennt auf der Autobahn

Wegen eines technischen Defekts ist ein Auto am Freitag gegen 18.30 Uhr auf der Bundesautobahn 96 in Fahrtrichtung Memmingen, zwischen Neuravensburg und der Autobahnanschlussstelle Wangen-West, in Brand geraten. Dem 41-jährigen BMW-Fahrer gelang es laut Polizei, das Fahrzeug nach Brandausbruch auf den Seitenstreifen zu fahren und es gemeinsam mit einem Mitfahrer rechtzeitig zu verlassen. Der Pkw brannte vollständig aus. Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Wangen und Neuravensburg gelöscht. Der Autofahrer und sein Mitfahrer wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.