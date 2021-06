Pflasterspektakel macht Laune

Was im Zunftwinkel in Wangen als „Appetizer“ des Wangener Pflasterspektakel gedacht war, war schon ein ganzes Menü an guter Unterhaltung. Zahlreiche Besucher hatten laut Pressemitteilung der Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe e.V. ihre Freude bei der Akrobatik und Clownerie, die hier in sechs Happen am Freitag und Samstag gezeigt wurde. Von LEADER, dem Land und der Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu gefördert, von der Leistungsgemeinschaft und dem Kulturamt der Stadt Wangen unterstützt, überzeugte das Konzept des Pflasterspektakel und macht Laune auf das kommende Jahr, wenn unter hoffentlich normalisierten Umständen das Spektakel in der ganzen Stadt aufgeführt wird. Foto: Verein