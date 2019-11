Pfarrer Blessing spricht zum Volkstrauertag in Wangen

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet am Samstag, 16. November, um 17.15 Uhr im Alten Gottesacker statt.Die Ansprache hält in diesem Jahr Pfarrer Claus Blessing von der katholischen Seelsorgeeinheit Wangen. Die Feier wird musikalisch vom Oratorienchor und der Stadtkapelle Wangen umrahmt.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, erinnert der Volkstrauertag an die Gefallenen der Weltkriege und an die Opfer der Gewaltherrschaft. Er soll zugleich die nachkommende Generation mahnen, den Frieden zu erhalten. Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag wird vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge unter Mithilfe der Stadt organisiert. Der Volksbund betreut heute im Auftrag der Bundesregierung die Gräber von etwa zwei Millionen deutschen Kriegstoten auf 842 Kriegsgräberstätten in 44 Staaten. Er wird dabei unterstützt von mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern und Förderern sowie der Bundesregierung. Fast 200 000 junge Menschen haben bei Bau und Pflege mitgeholfen unter dem Leitwort: Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden. In Wangen haben in den letzten Tagen Mitglieder der Reservistenkameradschaft Spenden für die Kriegsgräberfürsorge gesammelt.