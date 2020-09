Pfarramt Wittwais lädt zum Bibelkurs Licht der Hoffnung

Das Herz Gott öffnen im gemeinsamen Gespräch und im Reden von Gott, das ist Ahmadzia Mohebzadeh wichtig. Er stammt aus Kabul in Afghanistan und ist einer der Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland gekommen und hier konvertiert sind, teilt das Pfarramt Wittwais mit. Er hatte einen Arbeitsplatz bei der Bäckerei Fidelisbäck, in der Wittwaiskirche besuchte er den Bibeltreff am Montag.

Ab sofort bietet er selbst jeden Mittwoch um 17.30 Uhr einen Bibelkurs in der Wittwaiskirche an. Er möchte zusammen mit anderen Christen beten, die Bibel lesen und verstehen. Der Kurs mündet in das Abendgebet „Licht der Hoffnung“, das mittwochs und donnerstags um 18.50 Uhr stattfindet und von Inge Görcke geleitet wird. Mohebzadeh bereitet die Bibelstellen für den Kurs zusammen mit Pfarrerin Friederike Hönig. Der Einstieg in den Kurs ist jederzeit möglich. Interessierte können sich an das Pfarramt Wittwais (Telefon 07522 / 6210) wenden.