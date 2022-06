Peugeot-Fahrer nach Unfall auf Kreuzung verletzt

Verletzungen hat ein 24 Jahre alter Peugeot-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Kreuzung Ravensburger Straße/ Siemensstraße davongetragen.

Der junge Mann wollte nach Angaben der Polizei von der Ravensburger Straße nach links in Richtung Am Waltersbühl abbiegen, als ihm eine 54-jährige VW-Fahrerin, die die Ravensburger Straße von der Siemensstraße in Richtung Waltersbühl queren wollte, die Vorfahrt nahm. Beide Wagen prallten auf der Kreuzung zusammen, sodass ein Schaden von insgesamt rund 15 000 Euro entstand.

Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.