Petra Spät in Rente: Nach 50 Jahren endet am Krankenhaus eine Ära

Ende einer Ära am Westallgäu-Klinikum in Wangen: Nach 50 Jahren schließt das vertraute Besucher- und Patientencafé direkt neben dem Südeingang. Wie die Oberschwabenklinik (OSK) mitteilt, führt diese künftig in ihrer Cafeteria das Bistro in Eigenregie.

Ein halbes Jahrhundert lang hat Pächterin Petra Spät das Cafe im Erdgeschoss des Klinikums betrieben. Nun ist sie in Rente gegangen. Spät hatte das Klinikbistro im Juli 1997 von ihrer Mutter übernommen.

Diese hatte das Café seit Oktober 1969 bewirtet. Es war die Zeit, als das Krankenhaus gerade um das Personalgebäude erweitert wurde und ins Café noch ein zusätzlicher Raum als Raucherzimmer integriert war.

Mit 15 Jahren schon der Mutter geholfen

Im Alter von 15 Jahren begann Petra Spät, ihrer Mutter bei der Arbeit hinter der Theke auszuhelfen, wofür sie sich schnell begeisterte. „Wenn ich eine schlechte Schulnote bekam, war die höchste Strafe, am Wochenende nicht im Kiosk aushelfen zu dürfen“, sagt sie.

Damals wie heute schätzt sie die „Offenheit“ und „Nähe“ sowie die daraus entstehende „familiäre Bindung“ zwischen ihr und den Kunden an ihrer Tätigkeit.

Das neue OSK-Bistroteam am Klinikum in Wangen. (Foto: Oberschwabenklinik)

So hat Petra Spät viele ihrer Kunden mit Vornamen angesprochen und mit ihnen Geschichten aller Art ausgetauscht. „Ich habe den Patientinnen und Patienten immer einen kleinen Schutzengel mitgegeben“ erzählt sie und fügt hinzu: „Manche haben sogar vor ihrer Einweisung extra in der Klinik angerufen, um das Engelchen zu reservieren.“

Ein halbes Jahrhundert fast unverändert

Das mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg im Grunde unveränderte Ambiente des Bistros habe stets den Charme einer wohligen Stube vermittelt, schreibt die OSK weiter. Was auf der Fläche des bisherigen Cafés geschieht, sei derzeit noch nicht abschließend geklärt. Möglich wären Büros, eventuell für die direkt in der Nachbarschaft gelegene Gynäkologie.

Nach 50 Jahren schließt das von Pächterin Petra Spät betriebene Café im Erdgeschoss des Westallgäuer Klinikums in Wangen. (Foto: Oberschwabenklinik)

Seit Anfang Dezember ist das neue OSK-Bistro in der Caféteria des Krankenhauses zu finden und wird von Mitarbeitern der Oberschwabenklinik betrieben.

Laut Pressebericht bietet es ein reichhaltiges Angebot an warmen und kalten Getränken, Snacks, das gewohnten Mittagsmenü sowie weitere Produkten aus der Region an. Vor allem aber lade die Cafeteria, an die sich ein Außenbereich anschließt, zum zwanglosen Verweilen und Plaudern ein.

Der Weg durch das Erdgeschoss des Klinikums bis zur Cafeteria ist mit bunten Motiven aus der Welt der Nahrungsmittel gestaltet.