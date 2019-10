Peter Schad und seine Dorfmusikanten spielen am 19. Oktober in Haslach

Die Musikkapelle Haslach präsentiert am Samstag, 19. Okrober, Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten in der Turn- und Festhalle in Haslach. Nach dem ersten Auftritt vor mehr als 30 Jahren gehören laut Pressemitteilung mittlerweile zahlreiche veröffentlichte Titel zu den am meisten gespielten in der Blasmusikszene. Nach dem Rücktritt von Conny Schuler als Sängerin haben Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten mit Carina Kienle zudem eine neue Sängerin gefunden. Karten gibt es im Vorverkauf in den Dorfläden Haslach und Primisweiler, der Volksbank Amtzell, der Fliesengalerie Kißlegg sowie unter www.mk-haslach.de