Peter Löhmann kommt in die Häge-Schmiede

Mit dem Comedy-Kabarett „Soloprogramm – Meine Comedywelt“ ist Peter Löhmann am Freitag, 3. Juni, um 20 Uhr zu Gast in der Häge-Schmiede.

Der Deutsch-Schweizer mit dem komischen Akzent nimmt Sie mit auf eine ganz besondere Reise. Der Comedian lässt mit seinem Comedy-Programm in Ihrem Kopf die unglaublichsten Bilder entstehen. Interessierte gehen mit Peter auf eine Reise durch seine turbulente Kindheit, seine Jugend in den wilden 80ern, seine Hochgeschwindigkeitsbeziehung mit Freundin Heidi, seine schleichende Verwandlung in einen Vollblutschweizer, seine Linkshänder-Liebe zum Tee und Peters erste Anzeichen des Alterns. Seine humorvollen Geschichten mixt er mit Zauberei und Spezialeffekten.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt unter der Telefonnummer 07522 / 74 211 oder per Mail an maria.neumann49@t-online.de, oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 91 36 27 erreichbar.