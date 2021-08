Peter Clauß von der Rad-Union siegt in München

Die Fahrer des Team Erdgas Schwaben sind in München bei einem weiteren Radrennen gestartet. Dieses wurde als Kriterium ausgetragen, bei dem es darum geht, in Zwischensprints, sogenannten Wertungen, so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Peter Clauß von der Rad-Union Wangen, der für das Team Erdgas Schwaben fährt, entschied das Rennen für sich.

Das Rennen wurde auf einer 1,55 Kilometer langen Runde ausgetragen – 40 Runden mussten in der Nähe der Allianz-Arena gefahren werden. Auf den 62 Kilometern wurden acht Wertungssprints ausgefahren. In den ersten beiden Sprints sicherte sich Fabian Danner zunächst jeweils den zweiten Platz und erhielt dadurch sechs Punkte. Nach der zweiten Wertung setzte sich eine Spitzengruppe ab, zu der auch Peter Clauß gehörte. Der Wangener entschied auch die nächsten beiden Wertungen für sich.

Da Clauß augenscheinlich der Stärkste zu sein schien, wollten seine Konkurrenten laut Mitteilung nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten und die Spitzengruppe wurde vom Feld geschluckt. In den kommenden Wertungen, die mustergültig von Dennis Claßen vorbereitet wurden, punkteten auch die anderen Wangener Fahrer Thomas Lienert, Silias Motzkus und eben Danner wieder. Vor der Schlusswertung, die doppelt zählte, lagen vier Fahrer innerhalb von fünf Punkten. Alle vier Fahrer hatten die Chance, das Rennen zu gewinnen.

Darunter waren auch die Wangener Clauß und Danner mit jeweils zehn Punkten. Nach kurzer Absprache entschieden sich die beiden, so lange zu attackieren, bis sich eine Spitzengruppe ohne einen der beiden anderen Sieganwärter löst. Dies gelang schließlich Clauß und mit dem Gewinn der Schlusswertung sicherte er sich seinen ersten Saisonsieg. Abgerundet wurde das gute Ergebnis des Teams Erdgas Schwaben durch Danner auf Platz vier, Motzkus auf Rang acht und Lienert auf Rang zehn.

Beim Kriterium in Kempten gab es einen schweren Kurs über insgesamt 72 Kilometer. Bei Regenwetter und kühlen Temperaturen starteten Dennis Claßen, Johannes Herrmann, Thomas Lienert und Fabian Danner. Nach mehreren Attacken setzte sich Danner mit zwei Kemptenern ab. Danner fuhr als Dritter einen weiteren Podestplatz für sein Team heraus.

Am Wochenende steht die deutsche Meisterschaft im Kriterium an.