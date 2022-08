Personalmangel: Wangener Kindergarten bleibt einen Monat lang dicht

Menschen, die Lust auf den Neuanfang in Haslach haben, können sich laut Stadt bei Ulrike Heiling melden. Dies betrifft Erzieherinnen und Erzieher, die sich bewerben wollen, ebenso wie Freiwillige, die sich im Umfeld der Kindergartenarbeit einsetzen wollen. Die Kontaktadresse per Mail: LeitungSt.Raphael.Primisweiler@kiga.drs.de

Wegen Fachkräftemangels muss jetzt auch im Wangener Stadtgebiet der erste Kindergarten zumindest für eine gewisse Zeit schließen. Betroffen ist die katholische Einrichtung St. Elisabeth in Haslach, die im September offiziell zu ist. Kirche und Stadt wollen für diese Zeit jedoch eine Notbetreuung auf die Beine stellen. Langfristig lösen soll das Personalproblem eine Kooperation mit der neu gebauten, ebenfalls kirchlichen Kita in Primisweiler.

Sonnenblume und Gummistiefel

Die große gelbe Sonnenblume und die kleinen Gummistiefel am Holzzaun wirken einladend. Ebenso das gepflegt erscheinende Gebäude und der weitläufige Garten mit den vielen Spielmöglichkeiten. Eigentlich eine ideale Umgebung, damit sich hier nach der Sommerpause wieder Zwei- bis Sechsjährige wohlfühlen und sich austoben können. Eigentlich: Denn der von der katholischen Kirchengemeinde St. Stephanus getragene Kindergarten St. Elisabeth in Haslach wird im September geschlossen sein. Und wie es danach genau weitergeht, steht zumindest aktuell nur als Wunsch auf dem Papier.

+++ „Die richtigen Schlüsse ziehen!“ - Schwäbische.de-Redakteur Berd Treffler kommentiert die Schließung des Kindergartens:

Der Grund für die Schließung steht in einem Schreiben des Katholischen Verwaltungszentrums Allgäu-Oberschwaben mit Sitz in Kißlegg, das neben dem Eingang aushängt. Darin schreibt die KVZ-Kindergartenbeauftragte Larissa Eggler mit Datum vom 2. August, dass der „Weggang eines großen Teils des Personals“ es nicht möglich mache, den Kindergarten im September zu öffnen. Es würden im Hintergrund „intensive Gespräche“ zwischen Kirchengemeinde, Stadt und Kindergartenteam laufen, mit dem Ziel, „eine schnelle und nachhaltige Lösung“ zu finden.

Wir wissen, dass diese Situation für Sie eine schier unüberwindbare Herausforderung darstellt. Das tut uns allen sehr leid. Katholisches Verwaltungszentrum Allgäu-Oberschwaben in einem Schreiben

Sobald neues Personal da sei, werde man „ab Oktober, beginnend mit einem 20-Stunden-Modell sukzessive, in kleinen Schritten, langsam in Richtung Normalbetrieb blicken“, heißt es weiter. In der Hoffnung, „mit den alten Öffnungszeiten, aber einem neuen Team und neuem Konzept starten“ zu können. „Der allgegenwärtige Fachkräftemangel ist ein unberechenbarer Parameter, der die Situation unbefriedigend unsicher gestaltet“, so Eggler. Und bedauert in Richtung Eltern: „Wir wissen, dass diese Situation für Sie eine schier unüberwindbare Herausforderung darstellt. Das tut uns allen sehr leid.“

Keine Auskunft von kirchlicher Seite

Einen Tag später kam von der Wangener Stadtverwaltung eine mit den kirchlichen Trägern abgestimmte Pressemitteilung, in der bezüglich der aktuellen Lage lediglich von einer „schwierigen personellen Situation am Kindergarten St. Elisabeth in Haslach“ die Rede ist. Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte sich das Katholische Verwaltungszentrum für nähere Auskünfte hierzu nicht befugt, beziehungsweise nicht zuständig. Der Träger, die Kirchengemeinde St. Stephanus, wollte sich zu Hintergründen für den Personalmangel überhaupt nicht äußern.

Die Eltern wurden ins kalte Wasser geworfen und sind mit einem schlechten Bauchgefühl in den Urlaub gegangen. Gesamtelternbeiratsvorsitzende Michaela Nell

Der rührt nach SZ-Informationen daher, dass die Leitung des Kindergartens dort schon länger nicht besetzt war. Die beiden Erzieherinnen, welche die Einrichtung zuletzt kommissarisch leiteten, haben demnach mittlerweile ebenfalls gekündigt und sind auch nicht mehr da. Der personelle Engpass soll sich in den vergangenen Wochen auch in einem reduzierten Angebot und in kürzeren Öffnungszeiten ausgedrückt haben. Weil entsprechende Stellenausschreibungen bislang wohl erfolglos blieben, ist vom einstigen Personalstamm dem Vernehmen nach aktuell noch eine einzige Teilzeitkraft übrig – und das für zwei altersgemischte Gruppen und einem Betreuungsumfang von wöchentlich bis zu 40 Stunden.

Das Schild am Eingang von St. Elisabeth. (Foto: bee)

Die zuletzt negative personelle Entwicklung im Haslacher Kindergarten hat auch Michaela Nell mitbekommen. Was die Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Wangener Kindergärten dabei am meisten stört: Die Eltern hätten erst mit dem KVZ-Schreiben vom 2. August erfahren, dass die Einrichtung im September geschlossen bleibt. Und die Kündigungen der beiden Erzieherinnen seien erst wenige Wochen davor kommuniziert worden. „Die Kirche wollte die Eltern vielleicht nicht unnötig beunruhigen, aber das ist schon sehr kurzfristig und nicht transparent, das finde ich nicht ok“, sagt Nell.

Und: „Die Eltern wurden ins kalte Wasser geworfen und sind mit einem schlechten Bauchgefühl in den Urlaub gegangen, weil sie nicht wissen, ob und wie ihr Kind danach betreut wird.“ Laut der GEB-Vorsitzenden sind davon einige berufstätige Eltern betroffen, die auf den Kindergarten angewiesen sind. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der diesjährige Ferienkindergarten in der evangelischen Einrichtung „Arche Noah“ (Wittwais) nur bis zum 26. August geht. „Diese Eltern stehen dann alleine da“, so Michaela Nell.

OB hofft auf gute Ideen

Damit das nicht so ist, arbeiten Stadt und Kirche derzeit an einer Notbetreuung in Haslach für den September. „Wir sind jetzt angewiesen auf gute Ideen und auf Unterstützung“, sagt dazu Wangens OB Michael Lang. Der Rathauschef hatte beim Thema „Kindergartenbedarfsplan“ in der Gemeinderatssitzung im Juli noch hervorgehoben, dass in Wangen – im Gegensatz zu anderen Kommunen in der Region – keine Einrichtung wegen zu wenig Personal schließen muss. Nun wurde er von der Realität eingeholt. „Der Fachkräftemangel wird eben immer sichtbarer, das ist ein Phänomen unserer Zeit“, so Lang.

Kooperation zwischen Trägern

Um dem in Schomburg zu begegnen und die eingangs erwähnte „schwierige personelle Situation“ zu lösen, gehen nun die für die beiden Kindergärten St. Raphael in Primisweiler und St. Elisabeth in Haslach zuständigen Kirchengemeinden eine Kooperation ein, heißt es in der städtischen Mitteilung. Demnach wird Ulrike Heiling, Leiterin von St. Raphael, als Gesamtleiterin ab September die beiden Kindergärten führen und die Einrichtung St. Elisabeth neu aufstellen. Unterstützt werde sie dabei von ihrer Kollegin und Stellvertreterin Martina Schmid. In der Übergangszeit müsse der Haslacher Kindergarten jedoch geschlossen bleiben, ab Oktober soll zunächst eine reduzierte Betreuung sichergestellt werden.

Der Eingangsbereich von St. Elisabeth. (Foto: bee)

„Wir brauchen die gemeinsame Leitung, wir brauchen auch gemeinsame Strukturen, die wir erarbeiten werden. Dabei sollen aber auch örtliche Besonderheiten und Begebenheiten erhalten bleiben, weil von ihnen ein besonderer Reiz ausgeht“, wird Heiling in der städtischen Mitteilung zitiert. „Und wir brauchen motivierte Menschen, die Lust haben auf einen Neuanfang in Haslach.“ Konzeptionell will Ulrike Heiling die Strukturen aus Primisweiler weitgehend nach Haslach übertragen. Das betreffe insbesondere die von Schmid geleitete Vorschularbeit, aber auch Projekte, die gemeinsam an den beiden Standorten gemacht werden könnten. Damit es von Anfang an gut laufe, dringe Ulrike Heiling auf „intensive teambildende Maßnahmen“, so die Stadt weiter.

Gesucht: Eltern und Interessierte

Auch äußerlich soll in Haslach der Wandel sichtbar und spürbar werden, mit frischer Farbe an den Wänden und einem umgestalteten Garten. Auch hier hofft Heiling laut Mitteilung auf die Unterstützung aus der Ortschaft – von Eltern oder anderen Interessierten. Als „großen Wunsch“ formuliert sie, dass auch Ortschaftsräte sich gerufen fühlen. Die Unterstützung des Schomburger Ortsvorstehers scheint sie zu haben. „Die Situation ist zwar gerade nicht befriedigend, aber ich bin froh, dass jetzt eine Lösung gefunden wurde“, sagt Roland Gaus. Und: „Ein gleiches Konzept in der gesamten Ortschaft ist sicherlich gut und begrüßenswert.“