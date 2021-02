Personal in Wangens Kitas und Schulen bekommt Schnelltests von der Stadt

Erzieherinnen und Lehrer in Wangen können sich jetzt selbst auf Corona testen. Die Stadt Wangen hat entsprechende Schnelltests bestellt. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben diese in Tübingen abgeholt und an die Schulen und Einrichtungen ausgeliefert. Jörg Rusch und Stefan Schwenk vom Roten Kreuz erklärten vor Ort, wie die Selbsttests funktionieren.

Auch vom Land Baden-Württemberg wurden bereits Schnelltests für Personal in Schulen und Kindergärten zugänglich gemacht. Diese Tests werden von Fachpersonal von Arztpraxen oder Apotheken ausgeführt. Jetzt gibt es eine weitere Charge für einen Personenkreis mit viel Fremdkontakt aus den Reserven des Landes.

Bestellte Tests sollten bis Ostern reichen

Zusätzlich zu den landesweiten Schnelltests bietet jetzt die Stadt Wangen gemeinsam mit einer Reihe weiterer Kommunen im Regierungsbezirk Tübingen Schnelltests für Lehrkräfte und Schüler der Abschlussklassen sowie weiteres Personal in den Einrichtungen an, für die keine Fachkräfte notwendig sind. Die Bürgermeister aus der Region einigten sich vergangene Woche auf eine gemeinsame Bestellung von insgesamt 100 000 Schnelltests der Firma Abbott des Typs Panbio Covid 19 Antigen-Schnelltests (nasal). Wangen habe 5000 Stück angeschafft und damit 2000 mehr als ursprünglich vorgesehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Sie sollen bis Ostern reichen. Sie sind jetzt auch zugelassen.

„Es muss eingeübt werden wie das Zähneputzen“

„Wir wollen, dass das Personal in den Einrichtungen sich selber testen kann und dass auch die Jugendlichen es lernen. Es ist ein Zusatzangebot, wie man es sich für die Zukunft im Umgang mit der Pandemie vorstellt“, sagte Wangens OB Michael Lang, als er die Tests vor einer kleinen Gruppe Erzieherinnen vorstellte. „Es muss eingeübt werden wie das Zähneputzen“, so Lang. Mit Blick auf das Infektionsgeschehen der vergangenen Wochen sagte er, es sei zwar zuletzt moderat verlaufen, jedoch sei rund die Hälfte der zuletzt positiv Getesteten in Wangen Covid-Mutationsträger gewesen.

Allein schon deshalb halte er es für optimal, wenn das Personal in Schulen und Kitas zweimal wöchentlich die vom Land finanzierten Tests und einmal zusätzlich die Schnelltests der Stadt nutzen würde. Er empfahl, im Internet das Demonstrationsvideo des Unternehmens zu nutzen. Es zeige die richtige Testanwendung – besser als die Packungsbeilage.

Einrichtungen sollten die Testungen beaufsichtigen

Jörg Rusch vom DRK übernahm dann die Einweisung und gab viele wertvolle Tipps für eine strukturierte Testung, bevor es in die Vorführung und an den Selbsttest ging. Ergebnis: Alle versammelten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten ein negatives Testresultat, heißt es in der Mitteilung. „Wir sind der Meinung, dass Ihr die Testungen beaufsichtigen sollt. Am besten werden die Tests vorbereitet, bevor die Leute in die Einrichtung oder Schule kommen, so dass es direkt losgehen kann“, sagte Jörg Rusch den Anwesenden.

Und so geht’s:

Und so funktioniert der Schnelltest in der Nase: Man bereitet eine Liste vor mit den Namen der zu testenden Personen und weist jeder Person eine Nummer zu. Auf dieser Liste wird eingetragen, wann die Testauswertung beginnt und um wie viel Uhr sie enden muss (15 Minuten später). In unmittelbarer Nähe ist ein Müllbehälter mit einer guten Plastiktüte bereitzuhalten. Personal, das zum Beispiel Schüler bei der Testung unterstützt, muss laut DRK-Team unbedingt Einweghandschuhe tragen.

Das Testpaket enthält zunächst für jeden Kandidaten ein Plastikobjekt (Testkit), mit dem der Test ausgewertet wird. Dazu kommen ein Röhrchen, in das eine Flüssigkeit (Puffer) bis zum Ende der Markierung eingefüllt wird, ein blauer Deckel als Verschluss, ein Stäbchen für die Probenentnahme in der Nase und eine Halterung aus Pappe, in der das Röhrchen stehen kann.

Schritt 1: Der zu Testende füllt den Puffer ins Röhrchen ein, stellt es in die Papphalterung und legt den blauen Deckel und das weiße Testkit, in den der Puffer getropft werden soll, griffbereit. Außerdem schreibt er die eigene Nummer von der Liste auf das Testkit, damit es keine Verwechslungen geben kann.

Schritt 2: Der Kandidat führt das Wattestäbchen nacheinander in beide Nasenlöcher etwa zwei Zentimeter tief ein und dreht es in jedem Nasenloch fünfmal hin und her.

Schritt 3: Die Person steckt das Wattestäbchen tief in das Röhrchen mit dem Puffer und dreht es dort fünfmal hin und her. Bevor es herausgezogen wird, sollte das Röhrchen (fünfmal) zusammengedrückt werden, damit aus dem Wattepropfen möglichst viel Flüssigkeit im Röhrchen bleibt. Das Wattestäbchen herausnehmen und direkt entsorgen. Den blauen Deckel auf das Röhrchen schrauben.

Schritt 4: Jetzt den weißen Deckel am unteren Ende abnehmen und wiederum fünf Tropfen in das Testkit tropfen.

Schritt 5: Den Beginn dieses Tests notieren sowie die Abschlusszeit nach 15 Minuten, als zum Beispiel Beginn: 7:30, Ende 7:45.

Jetzt wird es spannend. Die Flüssigkeit läuft durch das Testkit durch. Wenn bei der Linie mit dem T eine dicke rote Markierung erscheint und sonst keine weitere, dann ist der Test positiv. „Die Viren werden dort festgehalten und schlagen an“, sagt Stefan Schwenk. Läuft der Test weiter und am Ende erschient beim C wie „Control“ ein roter Strich, ist der Test erfolgreich durchgelaufen, hat also funktioniert und ist negativ. Während dieser 15-minütigen Laufzeit darf der Test nicht bewegt werden.

Wenn ein Test positiv ausfällt, sollte die betroffene Person auf direktem Weg nach Hause gehen und ihren Arzt kontaktieren, um einen präziseren PCR-Test zu veranlassen, der im Labor ausgewertet wird. Bei den Jugendlichen ist sofort die Schulleitung zu benachrichtigen, die dann mit der Stadt bzw. dem Gesundheitsamt Kontakt aufnimmt.