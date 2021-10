Performancekunst in der Stadtbücherei

Die Berliner Performerin Bridge Markland macht am Mittwoch, 27. Oktober, um 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei Wangen aus Schillers Sturm-und-Drang-Drama „Die Räuber“ eine Ein-Frau-Puppen-Show. Schillers heftige Sprache verstärkt Markland laut Pressemitteilung des Veranstalters mit 155 Song-Einspielungen, Film-Musiken und -Zitaten. Das geht von Wagners Walkürenritt bis zu Lady Gagas „Pokerface“. Schillers Texte kommen aus dem Off, gesprochen von den Schauspielern Dieter Landuris, Friedhelm Ptok, dem Berliner Chansonsänger Boris Steinberg und vielen anderen. Mit einmaligem Verwandlungstalent spiele Bridge Markland rasant alle Rollen, mal als Mensch, mal als Puppe, heißt es weiter. Dabei kürzt sie die Texte und verstärkt oder kontrastiert sie mit der jeweils passenden Popmusik. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei im Kornhaus, Restkarten an der Abendkasse. Es gilt die 3G-Regel. Foto: Justus Harris