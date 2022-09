Per App auf den Spuren der Wangener Burgen

Geschichte trifft die digitale Welt: Am Tag des offenen Denkmals stehen die Burgen und Burgenrelikte in den Wangener Ortschaften im Mittelpunkt – auffindbar im Internet über eine Web-App unter burgen.wangen.de. Die Ruinen können auf einer geführten Tour oder selbstständig abgeradelt werden. Das ist laut Pressemitteilung der Stadt nicht nur am Aktionstag, Sonntag, 11. September, sondern auch noch später möglich. Verbunden mit der Tour ist ein Gewinnspiel.

In fast allen Wangener Ortschaften gab es Burgen: Am prominentesten, weil am sichtbarsten, ist die Burgruine Neuravensburg, von deren Bergfried aus ein weiter Blick ins Allgäu und in Richtung Bodensee möglich ist. Ebenfalls in Teilen als Ruine noch erhalten sind die Mauern der Burgruine Praßberg, die etwas versteckt im Wald zwischen Beutelsau und Röhrenmoos liegt. Über die anderen Burgen ist buchstäblich Gras gewachsen, aber die Historiker in der Region wissen, wo sie gestanden haben. So soll der Tag des offenen Denkmals 2022 diese verschwundenen Anlagen ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit rücken.

So ist zum Beispiel Leupolz nicht nur mit den Relikten der Praßberger vertreten, sondern auch mit Leupolzbauhof, wo einst auf dem Bergkegel eine Burg stand. Auch Schomburg hat zwei Orte mit der Hochburg Schomburg-Primisweiler und Schloss Schomburg. Auf Deuchelrieder Gemarkung steht mit dem Burgturm in Oflings ein noch bewohntes Gebäude. Deshalb kann es nicht besichtigt werden. Niederwangen hat sich gegen die Beteiligung entschieden. Karsee, das nie eine Burg besaß, ist in die Tour aufgenommen mit dem Christkönigsberg, der an klaren Tagen einen faszinierenden Aussichtspunkt bietet.

Sämtliche Orte sind in der App in einer Runde aufgelistet. Am Tag des offenen Denkmals sind alle Burgenplätze von 13 bis 17 Uhr durch orts- und sachkundige Vertreterinnen und Vertreter von Orts- und Heimatvereinen besetzt, die gerne jederzeit Auskunft geben, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Wer die rund 30 Kilometer lange geführte Radtour komplett mitfahren und die Besichtigungen miterleben möchte, sollte sich um 11 Uhr oben an der Burgruine Neuravensburg einfinden. Die Räder können beim Rathaus abgestellt werden, von wo aus dann die Radtour startet. Am Bergfried gibt es Erklärungen zur Geschichte der Ruine. Anschließend geht es auf einer 7,3 Kilometer langen Strecke zum Ort der Hochburg Schomburg-Primisweiler. Dort gibt es um 12 Uhr Erläuterungen, nach einem weiteren 2,3 Kilometer langen Streckenabschnitt erreicht die Tour das ehemalige Schloss Schomburg, wo es um 13 Uhr Interessantes zu erfahren gibt. Daran schließt sich die möglicherweise herausforderndste Etappe. Es geht über knapp zehn Kilometer nach Karsee, allerdings nicht auf direktem und steilem Weg, sondern konditionsschonend über Amtzell.

Um 14 Uhr ist Station am Christkönigsberg in Karsee. Nach knapp vier Kilometern erreicht die Gruppe Burg Leupolz in Leupolzbauhof, wo es um 15 Uhr ausführliche Erläuterungen geben wird. Von dort ist es ein knapp fünf Kilometer langer Weg zur Burgruine Praßberg, wo man sich als Gruppe um 16 Uhr informieren lassen kann. Nach weiteren rund drei Kilometern erreicht die Gruppe den Wohnturm in Oflings, wo mit der letzten Erklärung um 17 Uhr die geführte Radtour endet. Von dort fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbsttätig zurück zu ihren jeweiligen Anfangsorten.

Wer nicht die ganze Strecke fahren will, kann sich unterwegs der Gruppe anschließen. Es ist auch möglich, die Burgen mit dem Auto abzufahren. Zu beachten ist jedoch, dass es nicht überall in der Nähe Parkplätze gibt.