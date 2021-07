Pearman und Rumpel folgen auf Zürn

Staffelwechsel bei der „Schwäbischen Zeitung“ in der Region. Wilhelm Zürn, Geschäftsführer der „Schwäbischen Zeitung“ für die Region Allgäu-Lindau geht nach 45 Berufsjahren in den Ruhestand. Ihm folgt Tobias Pearman.

Zürn war 40 Jahre lang in vielen Funktionen und im gesamten Verbreitungsgebiet der SZ bei Schwäbische Media tätig – Als Vertriebsleiter, Key Accounter, Verlagsleiter der Anzeigenblattgruppe „Info – die regionale Wochenzeitung“ (heute „Südfinder“), Anzeigenleiter des Gesamtverlags und in den vergangenen neun Jahren als Geschäftsführer in der Region Allgäu-Lindau. Er habe sich nie um diese Stellen beworben, sagt Zürn. Er sei gerufen worden, wo und wann man ihn brauchte.

Zum Ende dieses Monats übergibt er die Verantwortung für die gesamte Region an Tobias Pearman und die Leitung der Lokalausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ Wangen an Sascha Rumpel. Im Ruhestand möchte er mehr Zeit mit der Familie verbringen und seine Hobbys – der eigene Garten, Radfahren und Pilgern – genießen. Seinen jungen Kollegen und Nachfolgern wünscht Zürn viel Erfolg beim Strukturwandel in der Medienbranche und zeigt sich sicher, dass Schwäbisch Media auch für die Zukunft gut aufgestellt ist

Tobias Pearman ist gebürtiger Allgäuer mit britischen und amerikanischen Wurzeln. Der studierte Betriebswirt ist seit 16 Jahren bei Schwäbisch Media mit Stationen in Ravensburg, Lindau, Friedrichshafen und Biberach tätig. Seit 13 Jahren ist Pearman Geschäftsführer in Leutkirch und zusätzlich seit anderthalb Jahren Geschäftsführer beim Amtsblattverlag Wagner in Kornwestheim. Die Regionalgruppe der SZ-Nothilfe Allgäu leitet Pearman gemeinsam mit Susi Weber. Er lebt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in Adrazhofen bei Leutkirch.

Sascha Rumpel (33) ist gelernter Medienkaufmann Digital & Print, hat ein berufsbegleitendes Studium zum Betriebswirt absolviert und ist seit 17 Jahren in der Verlags-und Medienbranche aktiv. Seit acht Jahren ist er in der Wangener Region für die „Schwäbische Zeitung“ tätig. Er lebt mit seiner Familie seit drei Jahren in der Wangener Ortschaft Haslach.