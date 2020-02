Paula Lagoda gelingt ein ganz besonderer Treffer

Als Abschluss der Eishockey-Saison hat in Wangen das erste Spiel der Wangener Frauen-Hobby-Mannschaft gegen die Lindians der Spielgemeinschaft Lindenberg-Lindau stattgefunden. Es war das erste Damenspiel überhaupt in der Wangener Eissportgeschichte. Die Lindians waren klarer Favorit des Freundschaftsspiels – und sie wurden dieser Rolle mit einem 7:1-Sieg gerecht.

Die Wangenerinnen hielten sich in allen drei Dritteln recht souverän, vor dem Hintergrund, dass es für viele Spielerinnen das erste Spiel war. Auch bei den Lindians waren Anfängerinnen dabei. Lindenberg ging als Favorit erwartungsgemäß in Führung. Im ersten Drittel erzielte Alena Stier das 0:1, Nadine Nussbaumer das 0:2. Im zweiten Drittel verkürzte die Wangenerin Paula Lagoda nach einem weiteren Treffer von Karla Böller auf 1:3. Das zweite Drittel war ausgeglichen. Im Schlussdrittel profitierten die Lindians dann von ihrer Erfahrung und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Durch Treffer von Alena Stier, Julia Maidel, Katharina Förster und Vroni Pfanner stellten sie die Anzeigetafel auf 1:7.

Letztendlich spielte das Ergebnis keine große Rolle: Das Spiel an sich, Spielpraxis und der Spaß standen im Vordergrund. „Auch wenn wir verloren haben, wurde auf dem Eis das umgesetzt, was wir im Training üben. Einige Spielerinnen sind über sich hinausgewachsen und man sieht den Fortschritt deutlich“, sagte Wangens Trainerin Uta Dibowski, die selbst als Torfrau auf dem Eis steht und in Ravensburg den Nachwuchs trainiert, nach dem Spiel.

Während es bei der SG Lindenberg-Lindau schon seit Anfang 2016 eine Damen-Eishockeymannschaft gibt, trainieren die Wangenerinnen erst in der dritten Saison. Dank der Unterstützung von Dieter Henninger, Geschäftsführer des Eisstadions auf der Stefanshöhe, darf die Mannschaft sogar zweimal die Woche aufs Eis. Dieter Henninger freute sich nicht nur über den Enthusiasmus des Damenteams, sondern auch über das erste Damenspiel in Wangen überhaupt.

Bei manchen waren die Partner Grund für den Schritt aufs Eis, andere wurde von Freundinnen und Arbeitskolleginnen angesteckt, bei den meisten spielen die Kinder Eishockey. So hat auch Bernd Hofmann, der als einziger Mann einen Ausnahmeplatz hat, seinen Weg ins Team gefunden – mit fünf Eishockey spielenden Kindern.