Paul und Berfu sind Bürgermeister von Mini-Wangen

Am Dienstag war Tag zwei in Mini-Wangen am Jugendhaus im Rahmen des Kinderferienprogramms. Die Pressegruppe informiert in der „Schwäbischen Zeitung“ täglich über Neuigkeiten von dort.

Hier der aktuelle Bericht von Silas, Timo, Milena, Julia und Jonas: „Am Dienstag ging es wieder hoch her in Mini-Wangen: Die Rathausstempel wurden geklaut, die Täter sind unbekannt. Die Bürgermeisterwahl ist abgeschlossen. Bürgermeister sind Paul und Berfu. Achtung! Die Wahl hatte eine geheime Botschaft. Auf fünf Zetteln stand „Wir sind zurück M-A-F-I-A“. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Der Lions-Club hat Mini-Wangen 1500 Euro gespendet. Milena und Julia haben interviewt: Was macht der Lions-Club? Der Lions-Club unterstützt bedürftige Vereine und Gruppen. Wie viele Personen seid ihr? 45 in Wangen, wir sind aber auf der ganzen Welt verteilt. Mini-Wangen freut sich auf Mittwoch. Witzkunde: Niclas geht mit seiner Mutter in den Zoo. Niclas sagt: „Der Orang-Utan sieht aus wie Opa!“. Sagt die Mama: „Sowas sagt man nicht.“ „Wieso, der Orang-Utan hört es doch nicht.“