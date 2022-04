Patrizia Moresco gastiert mit „Lachmich“ in der Häge-Schmiede

Kabarettistin Patrizia Moresco ist am Samstag, 16. April, mit der Stand-up-Comedy „Lachmich“ um 20 Uhr in der Häge-Schmiede in Wangen zu Gast. Es gibt noch Karten im Vorverkauf.

Patrizia Moresco ist Italienerin mit schwäbischem Wurzeln und Berliner Schnauze. Bei ihren Bühnenshows wird kaum ein aktuelles Thema und die damit eingehende Absurdität ausgelassen, heißt es in einer Ankündigung: Ob Barbie World, Vernunftsterror oder Geschlechterkampf, ob digitaler Wahnsinn, Sex und Klimawandel, ob Hater oder Influenzer. Provokant und komisch, überzeugt die Moresco mit scharfsinnigen Beobachtungen und erfreulicher Authentizität, kündigen die Veranstalter an. Lach-mich sei eine kurzweilige Ermunterung zur Mündigkeit.