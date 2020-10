Patin vermietet Sturmfichte an Pilze und Insekten

Von Kuriositäten, Schattenseiten und Lichtblicken hat Stiftungsvorstand Walter Hudler bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Stiftung Wilde Argen (SWA) erzählt. Einer der Höhepunkte der Feier dürfte die Versteigerung einer Patenschaft für eine alte große Sturmfichte gewesen sein. Wie aus der Pressemitteilung der Stiftung weiter hervorgeht, sagte Schirmherr Oberbürgermeister Michael Lang in seiner Rede zu, mit der SWA zusammen mögliche Maßnahmen an der Argen sowie im Stadtwald zu erörtern. Das fand beim Publikum und der SWA große Beachtung.

Walter Hudler freute sich über diese Zusage, da darin ein mögliches großes Potenzial für die Natur liege und sie ein Beitrag wäre zum Zwei-Prozent-Wildnisschutzbeschluss der Bundesregierung sowie zur Argen als wertvollem Lebensraum. In seiner kurzweiligen Rede Hudler durch zehn Jahre Stiftungsarbeit. Darin kamen nicht nur trockene Zahlen vor, sondern es waren gerade die Kuriositäten in diesen zehn Jahren, die das Publikum beeindruckten. Wichtig waren Hudler dabei besonders die Jugendprojekte, die Naturschutzarbeit gerade auch als soziale Lernprojekte auszeichneten. Als weiteren wichtigen Aspekt nannte er den Flächenerwerb, da nur auf der Fläche und nicht auf dem Papier wirklicher Naturschutz stattfinde.

Deutlich machte Hudler auch, dass die vergangene und weitere Entwicklung der Stiftung von dem Vertrauen lebe, das in die Arbeit der Stiftung gesteckt werde. Laut Pressemitteilung nannte er hier bezugnehmend auf die Gründungsphase bis zum aktuellen Projekt des Zukunftswaldes die kleinen Einzelspender bis hin zu den gewichtigen Unterstützern. Elobau-Stiftung, Naturefund und die Bienenwald-Stiftung, hinter der die ortsansässige Tankstellenkette „Ran“ steht, seien mit jeweils mindestens fünfstelligen Beträgen an der Entwicklung der SWA beteiligt. „In Zukunft steht an, dass die SWA vorhandene Verbindlichkeiten in Höhe von 35 000 Euro durch weitere Unterstützungen abtragen kann“, teilt die Stiftung weiter mit.

Der „Beamte mit Herz“

Zehn Jahre Stiftungsarbeit seien auch zehn Jahre Erfahrungen mit staatlicher Verwaltung gewesen. Dabei habe es Schattenseiten, wie nur mit Humor zu ertragende Vorfälle, als auch Lichtblicke gegeben. Am Ende erzählte Hudler mit einem Hase (SWA) und Igel (Amt) Vergleich vom „Beamten mit Herz“. Nach diesen Ausführungen folgte ein Fachvortrag des in der Region bekannten Landschaftsarchitekten Erhard Bolender, unterstützt von Andreas Morlok, worin die Schutzwürdigkeit und auch die klimatischen Herausforderungen an der Argen mit vielen Bildern unterstrichen wurde.

Einer der Höhepunkt der Feier dürfte die Versteigerung einer Patenschaft für eine alte große Sturmfichte gewesen sein. Sie soll Pilzen und Insekten künftig als Totholzlebensraum dienen. Mit dem Ergebnis von 425 Euro wurde exakt der wirtschaftliche Wert des Baumes erzielt. Die Patin kann sich nun stolz als „kostenfreie Vermieterin“ von Lebensraum für etwa 1100 Pilzarten und rund 70 Insektenarten bezeichnen.

Den Abschluss fand die Veranstaltung mit einer kleinen Darstellung, aus welchem Grund man eigentlich Naturschutzarbeit leistet. „Neben persönlichen Motiven ist es die Zukunftssicherung, da Naturschutzarbeit heute keine Nostalgie mehr ist, sondern existenzsichernde Notwendigkeit und mit humanitärer Hilfe gleichzusetzen ist“, so die Stiftung.