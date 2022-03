Parkendes Auto von Unbekanntem angefahren

Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Laufe des Dienstagmorgens ereignet hat, erbittet das Polizeirevier Wangen. Die Besitzerin des Wagens parkte das Auto gegen 8 Uhr für kurze Zeit beim Kindergarten im Giebelweg in Hergatz und fuhr im Anschluss nach Wangen. Dort stellte sie das Auto zwischen 8.30 und 13 Uhr unter der Gallusbrücke im Scherrichmühlweg ab. Bei ihrer Rückkehr zum Auto entdeckte sie, wie die Polizei mitteilte, den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an der Stoßstange. Der bislang nicht bekannte Täter touchierte den Wagen an einer der beiden Örtlichkeiten und flüchtete im Anschluss. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher können unter Tel. 07522/98 40 gegeben werden, heißt es im Polizeibericht.