Paradies für Sammler und Jäger

Der 34. Wangener Altstadt-Flohmarkt geht am Samstag, 11. Mai, nach einem Jahr Pause und unter neuer Regie in der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr in der Fußgängerzone über die Bühne. Es seien zwar bereits viele Händler aus Nah und Fern vorgemerkt, es gebe aber noch Plätze, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Kinder und Vereine sind von der Standgebühr befreit. Wer Interesse an einem Standplatz hat, kann sich unter der Telefonnummer 07522 / 771126 oder per E-Mail an info@altstadtflohmarkt-wangen.de, anmelden. Weitere Informationen gibt es unter www.altstadtflohmarkt-wangen.de