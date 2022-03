Pappkarton statt ordentliches Kennzeichen

Pappkarton statt Kennzeichen: Beamte des Verkehrsdiensts Kißlegg beobachteten am Samstagabend einen Pkw Peugeot ohne Kennzeichen, der die A 96 in südlicher Richtung befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle im Bereich der Behelfsausfahrt Neuravensburg stellten die Beamten fest, dass sich lediglich in der Windschutzscheibe ein Pappkarton mit einem aufgemalten Kennzeichen befand.

Die anschließenden Überprüfungen ergaben laut Polizeibericht, dass für das Fahrzeug seit August 2021 kein Versicherungsschutz besteht. Aufgrund der Erkenntnisse wurde die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt. Der Fahrer erhält wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eine Anzeige.