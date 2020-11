Pandemie-Unterricht steht beim Krebs-Besuch an Wangener Realschule im Fokus

Die Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Bündnis 90/Die Grünen) hat der Wangener Andreas-Rauch-Realschule, in der sie vor mehr als 30 Jahren selbst die Schulbank gedrückt hat, unlängst einen Besuch abgestattet. Themen waren Digitalisierung, Unterricht in Corona-Zeiten und der Stand der Dinge beim Neubau, wie aus einer Mitteilung der Abgeordneten hervorgeht.

Am Vormittag hatte die Vorsitzende des Petitionsausschusses im baden-württembergischen Landtag die Möglichkeit, sich mit einigen Lehrern auszutauschen. Im Anschluss konnte sich die Abgeordnete bei einem Gespräch mit Schulleiter Heiko Kloos und Konrektor Martin Rathgeb über vielfältige Themen austauschen, vor allem über den Umgang der Schule mit den Folgen der Corona-Pandemie, wie es weiter heißt. Lehrer und Schüler seien sich laut Kloos einig, dass Schule im Präsenzunterricht am besten funktioniere. Sichtbar sei dies daran, dass sich die Schüler vorbildlich an die Regeln hielten.

Kloos und Rathgeb berichteten zudem über die vor wenigen Jahren eingeführten zwei Leistungsniveaus, mit denen neben der Mittleren Reife auch der Hauptschulabschluss angeboten wird und unterstrichen die daraus resultierenden Herausforderungen. Wichtig sei, dass Eltern die Angebote von Elterngesprächen wahrnehmen, um eventuell vorhandene Lernstanddefizite ihrer Kinder zu erkennen und gemeinsam mit der Schule nach Lösungen zu suchen, wie Krebs mitteilt. Zudem kam das Thema der unbesetzten Rektorenstellen an kleinen Grundschulen auf dem Land zur Sprache, davon sind mit Leupolz und der Ebnetschule auch Schulen in Wangen betroffen. Um Grundschulrektoren zu unterstützen, habe Kloos vorgechlagen, diese vor allem von organisatorischen Aufgaben zu entlasten.

Beim Thema Digitalisierung habe Kloos betont, dass insbesondere das Homeschooling für die Schulgemeinschaft eine riesige Herausforderung dargestellt habe. Bis die Lernplattform Moodle als Plattform für Lehrer, Eltern und Schüler reibungslos funktioniert habe, sei viel Vorarbeit nötig gewesen. Auch auf die Frage der Abgeordneten nach dem Laptop-Sonderkontingent des Landes für Schüler, die kein eigenes Gerät haben, habe die Schulleitung ein positives Feedback gegeben. Das Kontingent sei in Wangen angenommen und teilweise schon an die Schüler ausgegeben worden. Im Anschluss an das Gespräch gab es noch einen Rundgang durch den Neubau, wo bereits zwei Klassenräume genutzt werden. Besonders freue man sich über die Lüftungsanlage, die dem neuesten Standard entspreche.

Derweil hat sich Petra Krebs für den Einbau von mobilen Innenraumfiltern in Schulräumen stark gemacht, die nur schlecht oder ungenügend gelüftet werden können. Die Wangener Grünen-Abgeordnete schlägt laut einer Mitteilung vor, die Schulbauförderrichtlinie zügig anzupassen, um die kommunalen Schulträger bei der Beschaffung von Filtergeräten finanziell zu unterstützen. „Es ist unser gemeinsames Interesse, unsere Schulen so lange wie möglich offen zu halten. Dafür sollten wir alle Möglichkeiten nutzen – auch Luftfilteranlagen. Denn es geht um nicht weniger als Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit.“