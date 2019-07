Pöbler belästigt Frau sexuell

Ein junger Mann hat am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr im Bereich einer Gaststätte in der Karlstraße gestanden und pöbelte Festheimkehrer an. Eine 29-jährige Frau sprach ihn an und forderte ihn auf, die Leute in Ruhe zu lassen, so die Polizei. Das nahm der Tatverdächtige zum Anlass, sie unsittlich zu berühren.

Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der junge Mann im Bereich der Stadtmauer und entkam beim Ravensburger Tor. Der Tatverdächtige wird als etwa 170 cm groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine kurze dunkle Hose und ein schwarzes T-Shirt sowie dunkle Turnschuhe.

Hinweise zu dem beschriebenen Mann erbittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840.