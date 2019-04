Ostern in Wangen: So wurde im Freien und in Gottesdiensten gefeiert

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Familienausflug in den Schwarzwald hat am Ostersonntag mit einem schweren Autounfall geendet. Wie die Polizei mitteilte, versorgten die Sanitäter nahe Bräunlingen elf Verletzte.

Eine Großfamilie war mit zwei Autos auf dem Weg nach Hause, als der vorausfahrende 18-Jährige am Steuer einschlief und mit seinem Wagen in zwei entgegenkommende Fahrzeuge krachte. Das zweite Auto der Familie fuhr in die Unfallstelle. In den Fahrzeugen der Großfamilie gab es sieben Leicht- und einen Schwerverletzten.