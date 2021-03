Osterbrunnen schmücken Wangen

Ostern naht – und die Stadt bekommt mit geschmückten Brunnen ein österliches Kleid. Üblicherweise, so die Stadtverwaltung Wangen in einem Schreiben, kranzt eine große Zahl von Wangener Schulen vor dem Ostereiermarkt und verziert die Brunnen. In diesem Jahr musste der Ostereiermarkt abgesagt werden. Vier Schulen machten es sich trotzdem zur Aufgabe, mit ihren bunten Girlanden die Brunnen zu schmücken und auch die Osterkrone auf dem Marktplatz wieder aufzustellen. Auch drei Wangener Blumengeschäfte machen sich um die Brunnendeko verdient. Für den Schmuck sorgen die Gemeinschaftsschule (Adlerbrunnen Herrenstraße), Grundschule Leupolz (Kopfwäsche-Brunnen), Waldorfschule (Eichendorff-Brunnen Lange Gasse), Talanderschule (Osterkrone auf dem Marktplatz), Claudis Blumenlädele (St. Martinsbrunnen Marktplatz), S’Gänseblümchen (Brunnen Postplatz) und Blumenhaus Kaspar (Herrenstraße Mariensäule). Die Stadt Wangen sorgt für den Brunnenschmuck in der Schmiedstraße.