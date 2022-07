Oscarverleihung an der GMS Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, 21. Juli feierten die 32 Lernpartnerinnen und Lernpartner der Jahrgangsstufe 10 der Gemeinschaftsschule Wangen unter dem Motto „Oscarverleihung“ ihren Abschluss.

Es wurden viele Oscars verliehen an diesem herrlichen Sommerabend, unter anderem einer für Zusammenhalt, einer für Teamgeist, für Hilfsbereitschaft, für Mut, für Kreativität und nicht zuletzt für Fleiß und Leistungswillen. Die Oscars hatten sich die Zehntklässler der Gemeinschaftsschule Wangen mehr als verdient: Die Absolventen des Realschulabschlusses erreichten dieses Jahr einen bemerkenswerten Durchschnitt von 2,0.

Wie schon in ihrer gesamten Schulzeit an der Gemeinschaftsschule standen auch an diesem letzten Abend die Lernpartnerinnen und Lernpartner im Mittelpunkt. Sie führten durch den Abend, übergaben sich gegenseitig mit herzlichen Worten die Zeugnisse und beeindruckten mit charmanter Moderation.

Als Frau Reich, Herr Keller und Herr Matheis, die drei Lerngruppenleiter, zum Schluss in einem Lied nochmals die erlebte Zeit hochleben ließen und den Jugendlichen mitgaben, was sie ihnen für ihren weiteren Weg wünschten, floss dann doch noch so manche Träne.

Ayia Alhelal (B), Mhl Yahia Aljeroudi, Paul Gabler (P), Lea Sophie Mayr-Blum (P), Jessica Ramadani, Jonas Hazem Roshdy, Sara Sadiddin (P)(Hensler-Preis), Annabel Sprungk (P), Acelya Togan (B), Chiara Torreno Nunez (B)

Hüseyin Dükme (B), Büsra Engin, Bernhard Hädicke (P), Anna Maria Hönegger (B), Gerald Moses Liong Wei Ern (B), Judith Morgenthaler (B), Vivien Rölle (B), Marvin Sattler, Vivien Schirmer (P), Vlatko Tomasevic

Julian Elias (B), Dean Gace (B), Vivian Halligan (B), Laura Hausladen, Rosalie Heim (B), Jasmin Kaleja, Gregory Mathias Liong Wei Chiang (B), Jarek Novacek (B), Marta Premuzic (P), Linda Schlachter(B), Shyla-Marie Seefelder (B), Alisa Zeh (B)